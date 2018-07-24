Fitch Ratings підтвердило рейтинг "Ощадбанку" на рівні "В-"

Агентство також підтвердило короткостроковий рейтинг банку в іноземній валюті на рівні "В".

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній та національній валюті державного "Ощадбанку" на рівні "В-" зі стабільним прогнозом.

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Про це повідомила прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, агентство також підтвердило короткостроковий рейтинг в іноземній валюті на рівні "В", національний довгостроковий рейтинг - на рівні "АА (ukr)" зі стабільним прогнозом.

Як повідомляв УНІАН, у травні агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий суверенний рейтинг дефолту емітента України в національній та іноземній валюті на рівні "B-" зі стабільним прогнозом.

Довідка УНІАН. "Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.

Кабінет міністрів у лютому поточного року затвердив оновлену стратегію "Ощадбанку", яка передбачає часткову приватизацію фінустанови з участю міжнародного інвестора.