Кабмін хоче в 2015 році провести капіталізацію держбанків

Кабінет міністрів України в рамках реалізації нової економічної політики має намір в 2015 році продовжити процес капіталізації державних банків і суттєво зменшити оборот тіньової готівки, йдеться в програмі роботи уряду, опублікованій на веб-порталі Кабміну.

«У 2015 році заплановано капіталізацію державних банків, зменшення обороту тіньової готівки, - сказано в програмі. – У першому кварталі 2015 року Національний банк спільно з Державною фіскальною службою повинен ухвалити відповідні нормативні акти».

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Кабінет міністрів України затвердив програму своєї діяльності на 2015-2016 роки, основна мета якої – максимально наблизити Україну до членства в ЄС. Програма передбачає реформу сфери оборони і безпеки, судову реформу, податкову реформу, зміну підходів до управління державним майном, а також ряд новацій у соціальній сфері в частині монетизації і адресності пільг.

Загальні потреби української банківської системи в докапіталізації за результатами проведеного стрес-тестування становлять 66 млрд грн.

Стрес-тестування 15-ти найбільших банків виявило необхідність докапіталізації дев'яти з них на 56 млрд грн. Як повідомив перший заступник керівника НБУ Олександр Писарук, зокрема державним банкам знадобиться 12,5 млрд грн, банкам з іноземним капіталом – 20,5 млрд грн.