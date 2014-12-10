Банк Росії опустив офіційний курс рубля до нової рекордної позначки

Офіційний курс євро підвищений на 31,8 копійки до 67,1989 рубля.

Причому вартість бівалютної корзини (0,55 долара і 0,45 євро), розрахована за офіційними курсами, збільшилася на 17,84 копійки до 60,0912 рубля.

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Російський рубль уже протягом тривалого часу стрімко девальвує через сильне зниження цін на нафту і санкції Заходу щодо Росії через її агресію проти України, зокрема окупацію Криму.

Обвал на ринку нафти посилився через рішення ОПЕК не знижувати видобуток. Відповідно, триває і обвал рубля.