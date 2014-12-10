Долар на міжбанку зріс уже до 16 гривень

Котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України в середу, 10 грудня, на 13:18 знизилися до 15,70/16,00 проти 15,65/15,98 на закритті торгів у вівторок. Дещо пізніше гривня зміцнилася вище рівня у 16 за долар (знову до 15,98 грн за дол.).

Про це повідомляє УкрДилінг.

Котирування гривні щодо євро на 13:18 становили 19,43/19,80.

Щодо російського рубля котирування гривні встановилися на значеннях 0,28/0,29.

Читайте такожЗа порушення правил обміну валюти у фінустанов будуть відбирати ліцензіїЯк повідомляв УНІАН, НБУ вчора знизив офіційний курс гривні до долара ще на 5 копійок.

Національний банк України 9 грудня з 14:00 встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 1557.7517 грн (з 14.00 8 грудня - 1552.5710);

100 євро - 1909.4920 (з 14.00 8 грудня - 1919.2883);

10 російських рублів - 2.9222 (з 14.00 8 грудня - 2.9234).