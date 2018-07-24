Роздрібна торгівля в Україні за перше півріччя зросла на 6%

Найбільше оборот роздрібної торгівлі зріс у Луганській, Полтавській, Донецькій та Закарпатській областях.

Оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-червні 2018 року виріс на 6,2% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року (у порівнянних цінах) до 428,999 мільярда гривень.

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Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Напередодні Держстат оприлюднив тільки процентне співвідношення.

У той же час, у минулому році Держстат повідомляв, що за січень-червень 2017 року оборот роздрібної торгівлі склав 362,6 мільярда гривень. Цей показник на 15,5% менше порівняно з даними за 2018 рік.

У відомстві пояснили УНІАН, що порівняння даних відповідних періодів минулого року є некоректним, так як в 2018 році враховано індекс цін, також минулий період може уточнюватися за даними квартального звіту.

Згідно з повідомленням, найбільше оборот роздрібної торгівлі зріс у Луганській (на 24% - до 3,695 мільярда гривень), Полтавській (на 10,4% - до 14 мільярдів гривень), Донецькій (на 10,3% - до 12,74 мільярда гривень) та Закарпатської (на 10,2% - до 10,14 мільярда гривень) областях.

Найменше зростання роздрібного товарообігу в січні-червні 2018 року було зафіксовано у Чернівецькій та Харківській областях (на 0,7% - до 6,63 мільярда гривень і на 2,1% - до 34 мільярдів гривень відповідно). При цьому зниження не зафіксовано у жодній з областей.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі, в січні-червні 2018 року становив 308,463 мільярда гривень, що на 5,7 % більше показника за січень-травень 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, оборот роздрібної торгівлі в 2017 році зріс на 8,8% в порівнянні з 2016 роком (у порівнянних цінах) до 816,553 мільярда гривень.