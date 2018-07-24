НБУ поскаржився поліції на компанію, яка незаконно залучає депозити і видає кредити

Нацбанк просить правоохоронні органи розслідувати діяльність компанії Royal Standard.

Національний банк України звернувся до правоохоронних органів з проханням розслідувати діяльність компанії Royal Standard, яка, не маючи ліцензії жодного з регуляторів фінансового ринку, займається незаконним залученням депозитів і видачею кредитів.

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Про це йдеться в повідомленні на сторінці НБУ в мережі Facebook.

НБУ зазначив, що компанія Royal Standard (ТОВ «Роялстендард»), яка пропонує розмістити у себе "депозити" на неринкових умовах - під 24-33% річних у гривні і 18-22% річних у доларах взагалі не має статусу фінансової установи.

«Як нам стало відомо, довірливим вкладникам в цій компанії обіцяють відсотки, які набагато вищі за банківські. Гроші пропонують вносити готівкою в офісі або перераховувати на їхній банківський рахунок. Відсотки обіцяють виплачувати на банківську картку, реквізити якої зазначаються в договорі», - йдеться в повідомленні.

В якості гарантії такого «депозиту» з вкладником укладається договір застави прав на рухоме або нерухоме майно, щодо якого вкладнику передається застава на майно вартістю «вдвічі» більшою за вартість депозиту.

«Просимо громадян ретельно та уважно ставитися до будь-яких організацій, які пропонують розмістити у себе вклади населення, і які готові кредитувати. Потрібно перевіряти їхню офіційну реєстрацію, ліцензії і умови пропонованих угод», - йдеться в повідомленні.

Регулятор нагадав, що надання послуг з кредитування та залучення вкладів в Україні підлягає обов'язковому ліцензуванню.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році Національний банк визнав неплатоспроможним банк «Михайлівський», який залучав депозити клієнтів за ставками вищими за ринкові, проте оформляв їх на фінансові компанії, які не потрапляли під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.