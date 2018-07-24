В Україні затримують пенсії - «Укрпошта» назвала причини

Згідно з повідомленням, затримки виплат відбуваються через тимчасові технічні неполадки в Пенсійному фонді України.

Національний оператор поштового зв'язку «Укрпошта» підтвердив, що станом на 24 липня в Україні існують технічні затримки з виплатою пенсій.

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Про це повідомляється на сайті підприємства.

Згідно з повідомленням, затримки виплат відбуваються через тимчасові технічні неполадки в Пенсійному фонді України.

«Укрпошта» працює в штатному режимі. Виплата за період з 4 по 20 липня здійснюється в повному обсязі. «Укрпошта» буде своєчасно повідомляти клієнтів про відновлення фінансування і зміни у графіку виплати пенсій за період з 18 по 25 липня», — йдеться в повідомленні.

«Запевняємо наших клієнтів, що «Укрпошта» робить все можливе для забезпечення якнайшвидшої виплати пенсій», — резюмували у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, національний оператор поштового зв'язку «Укрпошта» оцінює збитки від послуги доставки пенсій в 1 млрд грн щорічно.

Довідка УНІАН. «Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг через 12 тис. відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тис. співробітників.

«Укрпошта» щорічно здійснює обробку та доставку споживачам понад 240 млн поштових відправлень, 16 млн посилок і відправлень з оголошеною цінністю, 15 млн переказів, а також доставляє понад 83 млн пенсій.