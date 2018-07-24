Євро знову перетнув позначку в 31 гривню

Офіційний курс НБУ на 25 липня: 100 USD – 2658.3191 грн; 100 EUR – 3111.8283 грн; 10 RUR – 4.2247 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 25 липня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2658.3191 (24 липня – 2644.9683)

100 EUR – 3111.8283 (24 липня – 3098.8449)

10 RUR – 4.2247 (24 липня – 4.1854)

У вівторок, 24 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,57/26,59 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, до закриття торгів котирування гривні до долара зміцнилася з відкриття на 1 копійку.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,09/31,07 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4116/0,4126 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,5832 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 152 угоди на суму 537,34 млн дол.