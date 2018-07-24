В Україні змінили правила розкриття банківської таємниці

Змінені правила дозволять банкам надавати інформацію, що містить банківську таємницю, при здійсненні валютного нагляду.

Національний банк України змінив правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці у зв'язку з набранням чинності закону України "Про валюту і валютні операції".

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Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначені зміни затверджені постановою №82 від 20 липня 2018 року.

"Національний банк змінив правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці у зв'язку з набранням чинності закону України "Про валюту і валютні операції". Документ приведено у відповідність зі статтями 60, 62 закону України "Про банки і банківську діяльність", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що змінені правила дозволять банкам надавати інформацію, що містить банківську таємницю, при здійсненні валютного нагляду. У тому числі, у разі запровадження регулятором заходів захисту відповідно до закону "Про валюту і валютні операції", - йдеться в повідомленні.

Постанова набирає чинності одночасно з днем введення в дію закону України "Про валюту і валютні операції".

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 21 червня ухвалила в цілому Закон «Про валюту і валютні операції», який замінить застарілий декрет Кабінету міністрів «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» 1993 року і передбачає принцип «дозволено все, що прямо не заборонено законом».

Президент України Петро Порошенко підписав прийнятий закон 4 липня. Новий закон про валюту набуде чинності в лютому 2019 року.