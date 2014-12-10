Україна просить МВФ розширити програму співпраці

Україна пропонує МВФ розширити програму співпраці з урахуванням поточної економічної ситуації та необхідності задоволення потреб країни у фінансовій допомозі, сказав на брифінгу в Кабінеті міністрів міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус.

«Ми б хотіли програму (кредитування економіки - УНІАН) розширити, враховуючи економічну ситуацію, зараз йдуть підрахунки, робота місії триватиме до 18 грудня», - сказав міністр.

Він повідомив, що місія МВФ вже провела переговори з Мінекономрозвитку, Мінфіном, Нацбанком. «Проведена загальна оцінка ситуації... ми обговорили ситуацію», - сказав Абромавічус, відзначивши, що в переговорах з Мінекономрозвитку МВФ торкнувся питань дерегуляції та демонополізації.

«Питання щодо Мінекономрозвитку були пов'язані з дерегуляцією – є цілий пакет документів, який співпадає з позицією міністерства і уряду, і в цілому тут ми рухаємося в одному напрямі. Ще одне питання - реформа управління держпідприємствами. МВФ тут наполягає на тому, що в даний момент держпідприємства управляються неефективно. Також обговорили питання Антимонопольного комітету і демонополізації галузей», - сказав міністр.

Абромавічус не назвав конкретної суми, яку Україна хотіла б одержати за лінією МВФ, і відзначив, що на даний момент поки що зарано називати якісь конкретні показники. «Сьогодні була опублікована цифра в 15 млрд дол. (фінансової потреби України на 2015 рік - УНІАН). Але з урахуванням того, що переговори ще ведуться, поки що зарано позначати якісь конкретні цифри, – сказав Абромавічус. - Україна цього року одержала 8,2 млрд дол. фінансової допомоги і виплатила 10,7 млрд дол. боргових платежів, не включаючи виплат «Нафтогазу».

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Раніше британське видання Financial Times з посиланням на оцінку МВФ повідомило, що Україні для запобігання фінансовому колапсу в 2015 році буде потрібно близько 15 млрд дол. додаткової фінансової допомоги. Кошти можуть бути частково виділені за лінією МВФ, а частково – шляхом залучення кредитів і грантів урядів західних країн.

У вересні в МВФ оцінювали потреби України в зовнішньому фінансуванні в 2015 році на рівні 19 млрд дол. за умови продовження війни на сході та відсутності перетворень в банківському секторі й реальному секторі економіки.

З 9 грудня до Києва на запрошення уряду приїхала місія МВФ для продовження переговорів щодо виконання програми співпраці та обговорення можливостей одержання Україною третього і четвертого програмних траншей загальним обсягом близько 2,7 млрд дол. Транш буде виділено за рішенням Ради директорів Фонду, засідання якого відбудеться наприкінці грудня – початку січня 2015 року.

Україна схвалила програму співпраці з МВФ у квітні, загальний обсяг кредитування становить 17 млрд дол., із яких Україна одержала 4,6 млрд дол.