Нацбанк продовжує послаблювати офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, 10 грудня з 14:00 Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 1564.6999 (з 14.00 9 грудня - 1557.7517);

100 євро - 1935.3773 (з 14.00 9 грудня - 1909.4920);

10 російських рублів - 2.8863 (з 14.00 9 грудня - 2.9222).

Читайте такожДолар на міжбанку зріс уже до 16 гривеньЯк повідомляв УНІАН, Національний банк України на валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу 10 грудня продав банкам 3 млн дол. США за середньозваженим курсом 15,6225 грн/дол.

Загальний обсяг заявок суб'єктів ринку склав 12,7 млн дол., мінімальний курс (курс відсікання) - 15,6150 грн/дол.