Міністр економіки обіцяє проект бюджету до 20 грудня

Проект державного бюджету України на 2015 рік буде представлено до 20 грудня, і тоді ж буде представлено прогнозні макропоказники розвитку країни, заявив під час брифінгу в Кабінеті міністрів міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус.

«Бюджет повинен бути до 20 грудня, прогнози будуть разом з бюджетом. Щойно цифри будуть готові, ми одразу їх представимо», - сказав міністр.

Раніше міністр фінансів Наталія Яресько також відзначала, що проект бюджету на 2015 рік має бути поданий до парламенту не пізніше 20 грудня.

Разом з тим, за пропозицією прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, бюджет повинен бути розрахований на основі нового Податкового кодексу, затвердження якого також очікується до кінця грудня поточного року.

Уряд обговорює з Міжнародним валютним фондом два сценарії для держбюджету на 2015 рік: падіння ВВП на 4,5% за інфляції 13,4% і падіння ВВП на 2,4% за інфляції 11,5%, при цьому Мінфін пропонує дотримуватись більш песимістичного сценарію, аби не мати потім проблем з бюджетним дефіцитом і боргами.