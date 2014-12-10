Міністр економіки обіцяє проект бюджету до 20 грудня
За пропозицією прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, бюджет повинен бути розрахований на основі нового Податкового кодексу, затвердження якого також очікується до кінця грудня поточного року
Проект державного бюджету України на 2015 рік буде представлено до 20 грудня, і тоді ж буде представлено прогнозні макропоказники розвитку країни, заявив під час брифінгу в Кабінеті міністрів міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус.
«Бюджет повинен бути до 20 грудня, прогнози будуть разом з бюджетом. Щойно цифри будуть готові, ми одразу їх представимо», - сказав міністр.
Раніше міністр фінансів Наталія Яресько також відзначала, що проект бюджету на 2015 рік має бути поданий до парламенту не пізніше 20 грудня.
Разом з тим, за пропозицією прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, бюджет повинен бути розрахований на основі нового Податкового кодексу, затвердження якого також очікується до кінця грудня поточного року.
Уряд обговорює з Міжнародним валютним фондом два сценарії для держбюджету на 2015 рік: падіння ВВП на 4,5% за інфляції 13,4% і падіння ВВП на 2,4% за інфляції 11,5%, при цьому Мінфін пропонує дотримуватись більш песимістичного сценарію, аби не мати потім проблем з бюджетним дефіцитом і боргами.