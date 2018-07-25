Пенсійний фонд назвав причину затримки пенсій

Фонд пояснює затримки у виплаті пенсій в липні касовими розривами надходжень ЄСВ.

Пенсійний фонд України пояснює затримки у виплаті пенсій у липні касовими розривами надходжень єдиного соціального внеску.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті фонду.

"Зміщення графіка фінансування виплат обумовлено касовими розривами надходження єдиного соціального внеску. З початку місяця на виплату пенсій спрямовано 24,9 млрд грн, зокрема, 1,7 млрд грн протягом 24 липня", - йдеться в повідомленні.

При цьому фонд запевнив, що виплату пенсій поточного місяця буде профінансовано повністю.

Як повідомляв УНІАН, видатки Пенсійного фонду в першому півріччі 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 39,9%, або на 49,7 млрд грн, і становили 174,3 млрд грн.

У першому півріччі до бюджету фонду надійшло 167,9 млрд грн, з яких 95,5 млрд грн становили власні кошти.