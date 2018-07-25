Затримки пенсій в Україні: Гройсман доручив знайти винних

Гройсман доручив провести службове розслідування стосовно керівництва Пенсійного фонду щодо ситуації із затримками виплат пенсій.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив провести службове розслідування стосовно керівника Пенсійного фонду, а також керівників фонду в регіонах, щодо ситуації із затримками виплат пенсій у липні.

Читайте такожПенсії в Україні можна підвищити на 10-15% - Європейська Бізнес Асоціація

Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі з посиланням на слова прем'єр-міністра під час урядової наради з керівництвом Пенсійного фонду, Державного казначейства, Міністерства фінансів та Міністерства соціальної політики.

За словами Гройсмана, затримки, які виникли з виплатою пенсій у липні - це персональна відповідальність керівництва Пенсійного фонду України, й до кінця тижня потрібно врегулювати ситуацію.

«Я стурбований інформацією з регіонів про те, що є затримки із пенсійних виплат. Персональна відповідальність (керівників ПФУ) своєчасно виконувати зобов'язання перед пенсіонерами. До кінця тижня потрібно врегулювати ситуацію. Крім того, призначаю службове розслідування - і щодо дій керівника ПФУ і стосовно керівників у регіонах. Будуть ще хоч раз затримки - не вибачу. Створювати людям додаткові проблеми - неприпустимо», - підкреслив глава уряду.

Він звернув увагу, що держава, зі свого боку, вчасно перераховує всі бюджетні трансферти. «Центральний бюджет заборгованості перед ПФУ не має. Ми повністю фінансуємо. Вживайте всі заходи, аби ситуація більше не повторилась. Пенсіонери мають отримати повагу і захист», - зазначив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, Пенсійний фонд України пояснює затримки у виплаті пенсій у липні касовими розривами надходжень єдиного соціального внеску.

Видатки Пенсійного фонду в першому півріччі 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 39,9%, або на 49,7 млрд грн, і становили 174,3 млрд грн.

У першому півріччі до бюджету фонду надійшло 167,9 млрд грн, з яких 95,5 млрд грн становили власні кошти.