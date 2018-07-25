Гривня опустилася до долара та євро

Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 26,62/26,65 грн/дол.

У середу, 25 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 26,62/26,65 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку з відкриття торгів гривня зміцнилася до долара на 3 копійки.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,13/31,17 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4218/0,4223 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 26,6353 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 372 угоди на суму 212,46 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 24 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,57/26,59 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,09/31,07 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4116/0,4126 грн/рубль.