НБУ у вівторок надав банкам рефінансування на 2,5 млрд гривень

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, НБУ надав рефінансування 13 банкам на 1 день під 17,5% річних.

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Також регулятор продав депозитні сертифікати на 4,290 млрд грн 14 банкам під 7,5% річних на один день, на 400 млн грн 2 банкам на 7 днів під 11,0% річних, на 213 млн грн 3 банкам на 14 днів під 11,5% річних.

Обсяг міжбанківського кредитного ринку порівняно з попереднім торговим днем зріс до 6,746 млрд грн, середньозважена процентна ставка становила 24,5%, у т. ч. за кредитами овернайт - 22,6% річних.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк 8 грудня надав банкам рефінансування на суму 1,548 млрд грн і продав депозитні сертифікати на 5,084 млрд грн. Обсяг міжбанківського кредитного ринку склав 6,702 млрд грн, середньозважена процентна ставка - 24,3%, у т. ч. за кредитами овернайт - 22,7% річних.