Кабмін та НБУ хочуть штучно "опустити" гривню до кінця року - експерт

Новак зазначив, що зараз уряд разом з Нацбанком відновили штучну девальвацію гривні: оскільки є план досягти 30,1 гривні за долар - треба його виконувати.

Кандидат економічних наук, голова Комітету економістів України Андрій Новак оцінив перспективи коливання курсу гривні відносно іноземних валют.

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Про це повідомляє "Главред".

"Навесні і на початку літа спостерігався стабільний курс гривні і навіть більше того - незначне зміцнення. Але це було лише тимчасове явище. Надалі тенденція буде змінюватися і курс гривні відносно долара почне падати, що ми і спостерігаємо сьогодні. Це обумовлено тим, що український уряд та Нацбанк запланували подальшу девальвацію гривні до кінця поточного року, причому штучну", − сказав він.

На думку Новака, про майбутню девальвацію курсу гривні чітко було сказано в прийнятому Радою бюджеті на нинішній рік.

"Так, середньорічний курс мав становити 29,3 гривні за долар, а курс на кінець року - 30,1 гривні за долар. Зараз, коли перестав діяти фактор отримання експортної виручки від аграріїв, уряд разом з НБУ відновили штучну девальвацію гривні: оскільки є план досягти 30,1 гривні за долар - треба його виконувати", − заявив експерт.

Крім того, Новак дав власну оцінку можливим темпами девальвації національної валюти. "До кінця літа, поки триває активний період відпусток, уряд і НБУ будуть прискорювати девальвацію гривні, щоб було менш помітно, менше галасу, щоб менше людей скаржилися з цього приводу. Так що до кінця літа курс гривні, швидше за все, обвалитися до рівня 27 гривень за долар. А далі - восени і до кінця року - курс будуть доводити до запланованих показників і знецінювати нашу національну валюту до 30,1 гривні за долар", − вважає експерт.

Також економіст прокоментував недавнє підвищення курсу євро відносно гривні.

"Крім того, сьогодні зріс курс євро до 31 гривні за євро. Щоб прогнозувати, що курс гривні відносно євро, потрібно розуміти, що він є відображенням курсу євро по відношенню до долара на світовому ринку. Тобто і в тому, і в тому співвідношенні спостерігаються приблизно ті самі тенденції", - підсумував він.