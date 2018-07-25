Україна та Ізраїль хочуть збільшити товарообіг до $2 мільярдів на рік

У 2017 році товарообіг між країнами становить 772,49 мільйона доларів і збільшився на 14,7% щодо 2016 року.

Україна і Ізраїль планують протягом найближчих 5 років збільшити товарообіг до 2 мільярдів доларів в рік з 772,5 мільйона доларів за підсумками 2017 року.

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Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив перший віце-прем'єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

"Зустрівся з міністром економіки і промисловості Ізраїлю Елі Коеном. Домовилися збільшити протягом п'яти наступних років товарообіг до 2 мільярдів доларів", – написав він.

За словами міністра, країни також мають намір розвивати кооперацію у сфері інновацій і високих технологій.

"Закликав ізраїльський бізнес до створення спільних підприємств в Україні, які вироблятимуть продукцію з високою доданою вартістю в цілій низці сфер - від АПК до промисловості", - написав він.

Кубів також нагадав, що Україна і Ізраїль мають намір до кінця цього року підписати Угоду про вільну торгівлю.

Як повідомляв УНІАН, товарообіг між Україною і Ізраїлем у січні-травні 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 5,8% - до 387,5 мільйона доларів Україна має за вказаний період позитивне сальдо в торгівлі в 207,2 мільйона доларів.

У 2017 році товарообіг між країнами становить 772,49 мільйона доларів і збільшився на 14,7% щодо 2016 року. Структура експорту в 2017 році виглядала наступним чином: зернові культури - 46,5%; чорні метали - 25,9%; насіння і плоди олійних рослин - 7,9%; залишки і відходи харчової промисловості - 4,8%; деревина і вироби з деревини - 1,7%.