Нацбанк спростив залучення кредитів із зовнішніх джерел

Регулятор відзначив, що зміни сприятимуть подальшій лібералізації сфери валютного регулювання, поліпшенню фінансування економічних суб'єктів України і, відповідно, пожвавленню української економіки в цілому.

Національний банк України вніс зміни до валютного законодавства з метою спрощення сфери регулювання операцій резидентів-позичальників щодо залучення зовнішніх кредитних ресурсів в Україну.

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Про це регулятор повідомляє на офіційному сайті.

НБУ з 20 серпня повністю автоматизує процедури реєстрації та внесення змін в договори кредитування в іноземній валюті, укладені резидентами-позичальниками.

Такі процедури буде ініціювати уповноважений банк. Він направить відповідний електронний документ в НБУ.

Крім того, Нацбанк більше не вимагатиме окремої процедури перевірки документів, яка раніше проводилася, якщо угода про кредитування мало ознаки ризикованої фінансової операції

«Це сприятиме подальшій лібералізації сфери валютного регулювання, поліпшенню фінансування економічних суб'єктів України і, відповідно, пожвавленню української економіки в цілому», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 21 червня ухвалила в цілому закон «Про валюту і валютні операції», який замінить застарілий декрет Кабінету міністрів «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» 1993 року і передбачає принцип «дозволено все, що прямо не заборонено законом».