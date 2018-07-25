"Укрпошта" продовжила терміни виплати пенсій на три дні

16:32, 25 липня 2018
Фінанси
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Терміни виплати пенсій продовжили до 28 липня / фото УНІАН

Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" продовжила термін виплати пенсій населенню на три дні - до 28 липня, повідомляється на сайті оператора.

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"Повідомляємо, що термін виплати пенсії продовжено на три дні - до 28 липня. Кошти виплачуються оперативно відповідно до їх надходження від Пенсійного фонду", - йдеться в повідомленні.

Також в "Укрпоште" зазначили, що оператор продовжує роботу в штатному режимі і запевнили, що роблять все можливе для забезпечення швидкої виплати пенсій.

Як повідомляв УНІАН, у "Укрпоште" підтвердили, що за станом на 24 липня в Україні відбулися технічні затримки з виплатою пенсій через тимчасових технічних неполадок у Пенсійному фонді України.

Пенсійний фонд України пояснив затримки у виплаті пенсій в липні касовими розривами надходжень єдиного соціального внеску.

Пізніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив провести службове розслідування стосовно керівника Пенсійного фонду, а також керівників фонду в регіонах, щодо ситуації із затримками виплат пенсій в липні.

Довідка УНІАН. "Укрпошта" входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг через більш ніж 11 тисяч відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тисяч співробітників.

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Теги: #виплата пенсій#пенсії в Україні