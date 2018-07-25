Заступник міністра фінансів Марченко подав у відставку

16:52, 25 липня 2018
Фінанси
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Мінфін покинув ще один заступник міністра - Сергій Марченко / фото УНІАН

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Про це Марченко повідомив агентству УНІАН.

"Заяву я подав ще 7 липня. Так що чекаю на рішення Кабміну", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Сергій Марченко прийняв рішення подати у відставку після прийнятого Верховною Радою рішення звільнити главу Мінфіну Олександра Данилюка.

Довідка УНІАН. Сергій Марченко був призначений заступниками міністра в травні 2016 року, він курирував питання фіскальної децентралізації, бюджетного процесу та податкової політики.

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Теги: #Мінфін