Заступник міністра фінансів Марченко подав у відставку

На даний момент він чекає на рішення Кабміну.

Заступник міністра фінансів Сергій Марченко подав заяву про вихід у відставку 7 липня.

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Про це Марченко повідомив агентству УНІАН.

"Заяву я подав ще 7 липня. Так що чекаю на рішення Кабміну", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Сергій Марченко прийняв рішення подати у відставку після прийнятого Верховною Радою рішення звільнити главу Мінфіну Олександра Данилюка.

Довідка УНІАН. Сергій Марченко був призначений заступниками міністра в травні 2016 року, він курирував питання фіскальної децентралізації, бюджетного процесу та податкової політики.