Колишній секретар Піскуна і організатор з'їзду ПР у Сєвєродонецьку стала головою департаменту фіскальної служби

Мазурова очолює департамент від серпня 2014 року, повідомляє Українська правда.

До цього від червня 2012 року вона очолювала податкову інспекцію Голосіївського району Києва.

Проте відомою вона стала не тому.

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У травні 2007 року Олена Рубцова (тодішнє прізвище Мазурової) стала прес-секретарем генпрокурора Святослава Піскуна – кума її майбутнього чоловіка Дмитра Понамарчука.

У 2008 році Рубцова почала співпрацю з Партією регіонів: була помічником депутата ПР, організовувала з'їзд Партії регіонів у Сєверодонецьку.

У серпні 2008 року Рубцова стала головним редактором рупора Партії регіонів газети "Час регіонів".

У лютому 2010 року Рубцова відповідала за прийом гостей у прес-центрі Партії регіонів під час інавгурації Віктора Януковича, у кампанії якого брала участь.

Після цього Олена Понамарчук (за прізвищем чоловіка) пішла на різке підвищення і стала керівником апарату та заступником гендиректора "Укрспецекспорту".

Цю організацію, яка займалась експортом-імпортом продукції і послуг військового та спецпризначення, тоді очолив Дмитро Саламатін, друг Януковича, який згодом став міністром оборони.

Звільнили Понамарчук розпорядженням Азарова 21 листопада 2011 року.

Після звільнення і зміни прізвища (вона вийшла заміж за свого колегу, теж заступника Саламатіна Георгія Мазурова) Мазурова у червні 2012 року стала начальником податкової інспекції у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у Києві.

Як повідомляє сайт ДФС, 1 грудня щодо Мазурової почалась люстраційна перевірка, яку вона не може пройти, оскільки підпадає під дію заборони, передбаченої підпунктом 4 пункту 2 статті 3 закону "Про очищення влади":

"керівника, заступника керівника територіального (регіонального) органу прокуратури, Служби безпеки, МВС, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції в АРК, областях, містах Києві та Севастополі, районах у місті Києві".