У Раді пропонують відстрочити запровадження ПДВ-рахунків до 1 липня
18:04, 10 грудня 2014Фінанси
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Комітет ВР з питань податкової і митної політики пропонує уряду і парламенту відстрочити введення ПДВ-рахунків до 1 липня 2015 року - для проведення тестування системи адміністрування ПДВ.
Введення ПДВ-рахунків пропонують відстрочити до 1 липня / Фото УНІАН
Про це йдеться у рішенні комітету, текст якого має УНІАН.
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"Комітет вирішив запропонувати Кабінету міністрів України у тижневий термін внести на розгляд Верховної Ради України комплексні зміни щодо вдосконалення системи електронного адміністрування податку на додану вартість, передбачивши, зокрема ... введення в дію системи електронного адміністрування ПДВ з урахуванням проведеного тестування системи електронного адміністрування ПДВ від 1 липня 2015 року", - сказано в документі.
Раніше УНІАН повідомляв, що обсяг махінацій з ПДВ у 2013 році перевищив 70 млрд гривень.
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