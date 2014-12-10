У Раді пропонують відстрочити запровадження ПДВ-рахунків до 1 липня

Про це йдеться у рішенні комітету, текст якого має УНІАН.

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"Комітет вирішив запропонувати Кабінету міністрів України у тижневий термін внести на розгляд Верховної Ради України комплексні зміни щодо вдосконалення системи електронного адміністрування податку на додану вартість, передбачивши, зокрема ... введення в дію системи електронного адміністрування ПДВ з урахуванням проведеного тестування системи електронного адміністрування ПДВ від 1 липня 2015 року", - сказано в документі.

Раніше УНІАН повідомляв, що обсяг махінацій з ПДВ у 2013 році перевищив 70 млрд гривень.