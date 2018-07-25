Президент посилив відповідальність за несплату аліментів

Також законом дозволено одному з батьків, з яким проживає дитина, самостійно, без згоди іншого, вирішувати питання тимчасового виїзду дитини за кордон на термін до одного місяця.

Президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання".

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Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, документом вносяться зміни в чинне законодавство, які передбачають захист прав дітей та їх належне матеріальне забезпечення, особливо тих, які виховуються в неповних сім'ях.

Законом передбачені особливості впливу на боржників, які мають заборгованість по сплаті аліментів на утримання дітей з інвалідністю та дітей, які мають певні важкі захворювання, враховуючи, що несвоєчасна сплата аліментів має особливо негативні наслідки для дітей з цієї вразливої категорії.

Документом встановлено дієвий механізм притягнення до юридичної відповідальності осіб за несплату аліментів і ухилення надалі порушників від відбування призначеного покарання за несплату аліментів.

Законом встановлюється, що несплата аліментів на утримання дитини за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання тягне за собою виконання суспільно корисних робіт на строк від 120 до 240 годин.

Зокрема, несплата аліментів на утримання дитини з інвалідністю, і дитини, яка хворіє важкими перинатальними ураженнями нервової системи, вродженими вадами розвитку, рідкісним орфанних захворюванням, онкологічним або онкогематологічним захворюванням, дитячим церебральним паралічем, важкими психічними розладами, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострими або хронічними захворюваннями нирок IV ступеня, або на утримання дитини, який отримав важкі травми, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, яка призвела до виникнення заборгованості за три місяці з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання тягне за собою виконання суспільно корисних робіт на строк від 120 до 240 годин.

Повторне протягом року вчинення цього правопорушення тягне за собою стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт терміном від 240 до 360 годин. Ухилення особи від відбування адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт тягне за собою адміністративний арешт строком до десяти діб.

Також законом передбачено заходи, які будуть вживатися до батькам або особам, що їх замінюють, у разі ухилення ними від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей. У таких випадках передбачено попередження або накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян. Ті ж дії, вчинені повторно протягом року, тягнуть за собою накладення штрафу від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Крім того, в законі встановлено стягнення за невиконання рішення органу опіки та піклування щодо визначення способів участі у вихованні дитини та спілкування з нею того з батьків, хто проживає окремо від дитини. За таке порушення передбачається штраф від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За таке ж діяння, вчинене повторно протягом року, на особу може бути накладено штраф від 150 до 300 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян і застосовано тимчасове обмеження того з батьків, з ким проживає дитина, у праві виїзду за межі України і обмеження права керування транспортним засобом до виконання рішення.

За умисне порушення встановленого законом обмеження щодо строку перебування дитини за межами України у разі самостійного вирішення питання про його тимчасовому виїзді тим з батьків, з яким дитина проживає, встановлено штраф від 100 до 200 неоподатковуваних податком мінімумів.

Як повідомляв УНІАН, закон "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання" парламент ухвалив 3 липня.

Законом встановлюється, що автоматизована система виконавчого виробництва забезпечує автоматизований арешт коштів боржника по виконавчому провадженню про стягнення аліментів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України за погодженням з Національним банком України.

Законом визначено, що той з батьків, з яким проживає дитина, самостійно вирішує питання тимчасового виїзду за межі України на термін до одного місяця для лікування, навчання, участі дитини в культурно-наукових, спортивних заходах, оздоровлення та відпочинку за кордоном, в тому числі, у складі організованої групи дітей та у разі, якщо йому відомо місце проживання другого з батьків, який не ухиляється і належним чином виконує батьківські обов'язки.

Разом з тим, виїзд на строк до одного місяця і більше можливий у випадку, зокрема, наявності заборгованості із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 4 місяці, підтвердженої довідкою про наявність заборгованості по сплаті аліментів.

Також законом передбачено, що у разі звернення боржника щодо перереєстрації або зняття з обліку транспортного засобу для його продажу органи Міністерства внутрішніх справ зобов'язані відмовити в реєстрації і повідомити про це відповідний орган виконавчої служби.

У разі відкриття або закриття рахунку фізичної особи банк зобов'язаний перевірити наявність інформації про внесення такої особи в Єдиний реєстр боржників.

Якщо він в даному реєстрі, то банк зобов'язаний у день відкриття або закриття рахунка повідомити про це зазначений у реєстрі орган державної виконавчої служби або приватного виконавця.