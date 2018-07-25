У четвер долар та євро подорожчають: курси від Нацбанку

Офіційний курс НБУ на 26 липня: 100 USD – 2662,6878 гривні; 100 EUR – 3112,6820 гривні; 10 RUR – 4,2209 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 26 липня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2662,6878 (25 липня – 2658,3191)

100 EUR – 3112,6820 (25 липня – 3111,8283)

10 RUR – 4,2209 (25 липня – 4,2247)

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Як повідомляє УНІАН, 25 липня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,59/26,62 гривні/долар.

До закриття торгів гривня зміцнилася до долара з відкриття на 6 копійок.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 31,11/31,13 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4116/0,4126 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,6269 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 740 угод на суму 512,86 мільйона доларів.