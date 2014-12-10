Кабмін затвердив бізнес-омбудсменом колишнього єврокомісара Шемету - ЄБРР

Кабінет міністрів України затвердив на посаді бізнес-омбудсмена, який представляє інтереси ділових кіл України і ділових кіл, що працюють в Україні, колишнього єврокомісара з питань оподаткування, митних питань, статистики, аудиту і боротьби з шахрайством Альгірдаса Шемету.

Про це йдеться в повідомленні Європейського банку реконструкції та розвитку, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Посада бізнес-омбудсмена є ключовим елементом Ініціативи, узгодженої в Меморандумі про взаєморозуміння між урядом України, міжнародними організаціями: ЄБРР, Організацією економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) і кількома українськими бізнес-асоціаціями, – говориться в повідомленні. - На посаду бізнес-омбудсмена керівний орган Ініціативи одностайно висунув, а Кабінет міністрів України затвердив колишнього комісара ЄС з питань оподаткування, митних питань, статистики, аудиту і боротьби з шахрайством Альгірдаса Шемету».

Коментуючи своє призначення, Шемета наголосив, що своїм головним завданням він бачить ефективну боротьбу з корупцією. «Я глибоко переконаний, що, погоджуючись на цю дуже складну роботу, я внесу позитивний і практичний вклад в поліпшення ділового клімату, боротьбу проти корупції і розповсюдження передової міжнародної практики в Україні», - цитує Шемету ЄБРР.

Читайте такожКабмін створив Раду бізнес-омбудсменаУ банку наголосили, що інститут бізнес-омбудсмена дасть змогу підприємствам подавати претензії з приводу несправедливого ставлення і корупції. «Офіс бізнес-омбудсмена аналізуватиме такі претензії. У разі, якщо він дійде висновку, що твердження про неправомочні дії обґрунтовані, він зможе звернутися з вимогою про проведення додаткових розслідувань відповідними органами і забезпечити розгляд цих скарг державними органами, - відзначили в ЄБРР. - Бізнес-омбудсмен періодично звітуватиме перед громадськістю і бізнес-співтовариством про досягнення в боротьбі з корупцією».

Раніше в Кабміні не виключали, що посаду бізнес-омбудсмена може обійняти іноземець. Також Кабмін своїм рішенням створив Раду бізнес-омбудсмена, доручивши погоджувати положення про Раду і зобов'язав Міністерство економічного розвитку і торгівлі України до 20 березня 2015 року подати на розгляд Кабміну законопроект про створення установи бізнес-омбудсмена. Виконання доручення, як наголошувалося, продиктоване необхідністю зниження рівня корупції, боротьбою з нечесною конкуренцією, а також у зв'язку з реалізацією української антикорупційної стратегії, підписаної між Кабінетом міністрів, ЄБРР і провідними бізнес-об’єднаннями.

Довідка УНІАН. Альгірдас Шемета був міністром фінансів в уряді Литви з 1997 по 1999 рік і в 2008-2009 рр. Обіймаючи цю посаду, його було висунуто на посаду єврокомісара, спочатку з питань фінансового програмування і бюджету (2009-2010 рр.), а відтак — оподаткування, митних питань, статистики, аудиту і боротьби з шахрайством (2010- 2014 рр.).