Рада фінансової стабільності закликала продовжувати співпрацю з МВФ

Продовження співпраці з Фондом необхідне для макроекономічної стабільності країни.

Рада фінансової стабільності України, до складу якої входять керівники всіх фінансових регуляторів і Міністерства фінансів, підкреслює необхідність здійснення структурних реформ для продовження програми співпраці з МВФ.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів з посиланням на засідання ради за участю голови Національного банку України Якова Смолія, в. о. міністра фінансів України Оксани Маркарової, голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Тимура Хромаєва, голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), Ігоря Пашка, директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Костянтина Ворушиліна та інших представників зазначених установ.

«Рада підкреслила, що здійснення структурних реформ, передбачених програмою співпраці з МВФ, є вкрай важливим для макрофінансової стабільності та доступу до фінансування від МВФ та інших міжнародних партнерів. Це особливо важливо для збереження попиту на українські суверенні зобов'язання в умовах глобальної тенденції виходу інвесторів з активів ринків, що розвиваються, та з урахуванням необхідності здійснювати значні за обсягом виплати за зовнішнім державним боргом протягом наступних двох років», - наголошується в повідомленні.

При цьому, розглядаючи поточну макроекономічну ситуацію в цілому, Рада підкреслила прискорення темпів економічного зростання з початку року на тлі активного приватного споживання та інвестиційного попиту, а також стабільну ситуацію на валютному ринку і уповільнення темпів інфляції.

Як повідомляв УНІАН, для продовження співпраці з МВФ Україна повинна переглянути державний бюджет для його відповідності цільовим показникам дефіциту в рамках програми співпраці і забезпечити перехід до ринкового механізму формування цін на газ для населення.

Поточна програма України і МВФ обсягом 17,5 млрд дол., з яких Україна отримала 8,7 млрд дол., закінчується навесні 2019 року. У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують у рамках цієї програми отримати 1,9 млрд дол.