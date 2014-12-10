Гривня на закритті міжбанку сьогодні впала до 16 за долар

У середу, 10 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на час закриття торгів знизилися до 15,70/16,00 грн/дол. проти 15,63/15,96 грн/дол. на відкритті торгів.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, відзначивши, що торги на ринку проходили активно, але попит традиційно перевищував пропозицію.

За словами співбесідника агентства, котирування гривні щодо євро закрилися на рівні 19,48/19,85 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,2871/0,2928 грн/рубль.

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