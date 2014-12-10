Датські економісти прогнозують можливий дефолт Росії у 2015 році

Економісти датського інвестиційного онлайн-банку Saxo Bank вибрали 10 страшних подій, які можуть перевернути світ інвестицій наступного року. Серед них - можливий дефолт Росії, пише РБК.

Шокуючі передбачення, які Saxo Bank публікує кожен рік, це вправа з пошуку найбільш суперечливих і не пов'язаних між собою ідей, які можуть зробити революцію у світі інвестицій, пояснює головний економіст Saxo Bank Стін Якобсон.

«Зрозуміло, нічого не можна знати напевно. Заздалегідь обдумуючи найнегативніші сценарії та події, ви отримаєте непогані шанси пережити важкі часи», - пише економіст у передмові до прогнозів.

Зазвичай страшні прогнози банку сприймалися як розвага для інвесторів. Але 2014 рік довів, що навіть найнеймовірніші прогнози можуть втілитися в життя. У грудні 2013 року мало хто міг уявити, що на сході України почнуться бойові дії, західні країни запровадять санкції проти Росії, рубль знеціниться на 40%, а до кінця року ціна на нафту впаде до $66/бар.

Утім, девальвацію валют країн і падіння цін на нафту економістам Saxo Bank минулого року передбачити все ж вдалося.

Читайте такожЗа ціни нафти в $70 економіка Росії потрапить у замкнуте коло - Світовий банкРосія у 2015 році знову може оголосити дефолт, вважає Якобсон. Економіка країни перебувала на спаді й навіть до введення санкцій, 25%-ного падіння цін на нафту і конфлікту з Україною. Ці проблеми тепер набули майже критичного характеру, і їх яскравим підтвердженням стало падіння рубля на 40% щодо американського долара цього року, пояснює Якобсон.

Російську економіку чекає потужна буря, яка може призвести до того, що або державні компанії, або сам уряд почнуть вибірково оголошувати дефолт.

У період із 2014 року по кінець 2015 року російські компанії повинні виплатити $134 млрд США за зовнішніми борговими зобов'язаннями. Так, валютні запаси Росії становлять $400 млрд, однак, незважаючи на те, що ці резерви можуть допомогти Росії виграти трохи часу, «закон Ротенберга» (компенсація з бюджету російським бізнесменам їх втрат у зв'язку з санкціями Заходу), інтервенції для підтримки курсу рубля, прийдешній дефіцит поточного балансу, великий дефіцит бюджету (нестача податкових надходжень та надходжень від продажу нафти) і майже повне обмеження доступу до зовнішніх ринків капіталу означають, що ці $400 млрд можуть перетворитися на суму, достатню лише для покриття дрібних витрат.

Спроба почати з нового аркуша, як це було в 1998 році, ймовірно, є саме тим, що необхідно країні для її майбутнього розвитку, вважає Якобсон.