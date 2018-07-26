Кабмін звільнив двох заступників міністра фінансів та призначив нових

На посади заступників міністра фінансів призначені Сергій Верланов Юрій Джигирь.

Кабінет міністрів України звільнив з посад заступників міністра фінансів Юрія Буцу та Сергія Марченка.

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Про це УНІАН повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.

"Звільнили Буцу і Марченко", - сказав він.

За його словами, уряд також ухвалив рішення призначити юриста Сергія Верланова і підприємця Юрія Джигиря на посади заступників міністра фінансів. Разом з тим уряд призначив Буцу урядовим уповноваженим з питань управління державним боргом.

Як повідомляв УНІАН, два заступника міністра фінансів - Юрій Буца та Сергій Марченко прийняли рішення подати у відставку після прийнятого 7 червня Верховною Радою рішення звільнити голову Мінфіну Олександра Данилюка.

Довідка УНІАН. Юрій Буца та Сергій Марченко були призначені заступниками міністра в травні 2016 року. Буца курирував питання боргової політики, співробітництва з міжнародними організаціями та управління європейською інтеграцією, Марченко - питання фіскальної децентралізації, бюджетного процесу та податкової політики.