Курс євро уперше в історії Росії піднявся вище 68 рублів

Курс євро на Московській біржі сьогодні уперше в історії піднявся вище психологічно важливої позначки 68 руб. Порівняно з учорашнім днем курс євро зріс більш ніж на рубль, повідомляє РБК.

На максимумі курс євро піднявся до 68,16 руб., що майже на 1,3 руб. вище рівня закриття попередніх торгів. Курс долара на Московській біржі сьогодні зріс більш ніж на 70 коп., досягнувши на максимумі позначки 54,78 руб.

Ослаблення рубля почалося після падіння ціни на нафту, каже керівник трейдингу на валютному ринку ФГ БКС Олександр Мюльбергер. «За годину ціна на нафту впала приблизно на один долар», - пояснює Мюльбергер. Олександр Панасенко, начальник відділу конверсійних операцій "Металлинвестбанка", згоден із ним: «Інших фундаментальних причин для різкого ослаблення рубля не було».

Читайте такожЦіни на нафту сьогодні вперше з 2009 року упали нижче $65 На 18:40 мск вартість долара на Московській біржі становила 54,7495 руб., що на 70,05 коп. більше, ніж було на закритті торгів 9 грудня. Курс євро на цей момент становив 68,08 руб., що на 1,21 руб. вище рівня закриття попередніх торгів.

Офіційний курс євро зріс на 31,8 коп. і вдруге в історії піднявся вище позначки 67 руб. Із 11 грудня 2014 року курс євро встановлений ЦБ на рівні 67,1989 руб., що лише на 5,73 коп. нижче рекордного показника, зафіксованого 4 грудня 2014 року.