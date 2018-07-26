Банкіри очікують пожвавлення кредитування бізнесу - опитування НБУ

При цьому частка банкірів, які прогнозують пожвавлення у споживчому кредитуванні, знизилася на 2 п. п.

Частка банкірів, які очікують, що корпоративне кредитування збільшиться протягом наступних 12 місяців, у другому кварталі порівняно з першим кварталом зросла до 81% з 76%.

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Про це повідомив Національний банк України на своєму сайті з посиланням на підсумки проведеного у другому кварталі поточного року опитування банків.

Згідно з повідомленням, при цьому частка банкірів, які прогнозують пожвавлення в споживчому кредитуванні, знизилася до 67% з 69%.

У повідомленні наголошується, що більшість респондентів вважають, що якість кредитного портфеля не зміниться, але окремі банки сподіваються на помірне поліпшення якості кредитного портфеля населення.

Банки зберігають позитивні очікування щодо приросту депозитів як населення (57% респондентів), так і бізнесу (68% респондентів).

Як повідомляв УНІАН, опитування про умови кредитування проводиться Національним банком України щоквартально серед кредитних менеджерів 63 банків, на які припадає 98% загального обсягу активів банківської системи. Результати опитування є відображенням думки респондентів і не є оцінками і прогнозами Національного банку України.