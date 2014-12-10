Кабмін має намір у 2015 році скасувати систему спецпенсій – програма уряду



«Справедливе пенсійне забезпечення передбачає скасування системи спеціальних пенсій і перехід на єдиний принцип розрахунку пенсій в 2015 році, а також оподаткування високих пенсій, розвиток недержавного пенсійного страхування і створення умов для введення накопичувальної системи пенсійного страхування», - говориться в програмі.

Нові підходи до функціонування пенсійної системи будуть викладені в новій редакції закону про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування.

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У жовтні Кабінет міністрів прийняв зміни до бюджету Пенсійного фонду і зменшив його дефіцит до 17,1 млрд грн з 18,1 млрд грн. Зменшено також показник бюджетного фінансування як джерела доходу бюджету Пенсійного фонду – до 64,6 з 65,7 млрд грн. Водночас, збільшено статтю власних доходів ПФУ – на 2 млрд грн, до 169 млрд грн, і статті загальних доходів – на 910 млн. грн - до 233,91 млн. грн. Показник загальних витрат трохи зменшено – до 248,9 млрд грн з 249 млрд грн.

Середній обсяг пенсійних виплат на місяць становить близько 20-21 млрд грн. Кабмін ухвалив рішення не здійснювати з 1 грудня цього року соціальні виплати громадянам, які перебувають на територіях, що не контролюються українською владою.