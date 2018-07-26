НБУ виявив підозрілі операції в 42 банках

НБУ направив в правоохоронні органи 30 листів з інформацією про підозрілі фіноперації на суму 49,4 мільярда гривень, $202 мільйонів, 9,4 мільйона євро та 25,5 мільйона російських рублів.

Національний банк України у першому півріччі 2018 року направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 34 банків і 8 небанківських фінустанов.

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Про це йдеться у повідомленні на сайті НБУ.

"Національний банк України продовжує надавати правоохоронцям відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність та використовуватися для виявлення, припинення і попередження такої діяльності, отримані при здійсненні перевірок з питань моніторингу та дотримання валютного законодавства", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, НБУ направив в правоохоронні органи 30 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції на загальну суму 49,4 мільярда гривень, 202 мільйони доларів США, 9,4 мільйона євро і 25,5 мільйона російських рублів. Також в листах повідомлялося про великомасштабних фінансових операцій клієнтів-суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності восьми банків на суму понад 24,7 мільйона гривень, 142,9 мільйона доларів США і 25,5 мільйона російських рублів.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України за результатами перевірок банків з питань фінансового моніторингу в першому кварталі 2018 року направив до правоохоронних органів 18 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банку 21.

Національний банк України у першому кварталі 2017 року застосував штрафні санкції до 5 банків у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на загальну суму 12,142 мільйона гривень.