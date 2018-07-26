Журналісти порахували, скільки майна отримало Держагентство з управління корупційними активами

У ГПУ планують передати в управління агентству ще низку об’єктів нерухомого і рухомого майна: будинки, квартири, земельні ділянки, на які накладено арешт під час досудового розслідування.

У кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку й управління активами, одержаними від корупційних й інших злочинів, передано три будинки, два майнові комплекси, 75 квартир, сім земельних ділянок, вісім нежитлових приміщень, 34 паркувальні місця, 22 транспортні засоби, а також дві морські бурові установки.

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Про це стало відомо з листа ГПУ до Громадської ради при АРМА, повідомляє «Радіо Свобода».

«Окрім того, арештовано і передано в управління агентству корпоративні права чотирьох суб’єктів господарювання та цінні папери на шести рахунках», – уточнюють в прокуратурі.

Три автомобілі, за цією ж інформацією, уже продали.

У ГПУ додають, що планують передати в управління агентству низку об’єктів нерухомого і рухомого майна: будинки, квартири, земельні ділянки, на які накладено арешт під час досудового розслідування.

Нацагентство реалізує активи, заарештовані у кримінальному провадженні, з метою збереження чи збільшення їхньої економічної вартості.

Для цього АРМА проводить аукціон, на якому обирає компанію-управителя. У разі скасування арешту – майно повертають власнику.

21 червня українське представництво Transparency International повідомило, що суд дозволив АРМА управляти арештованим майном екс-міністра доходів та зборів Олександра Клименка.