Держборг України в червні зріс до $76,3 мільярда

У гривневому еквіваленті держборг зріс на 0,25%.

Обсяг державного та гарантованого державою боргу України за червень 2018 року зріс в доларовому еквіваленті на 0,03 мільярда доларів, або на 0,04% - до 76,29 мільярда доларів станом на 30 червня.

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів, у гривневому еквіваленті обсяг держборгу за цей період зріс на 4,95 мільярда гривень, або на 0,25%, - до 1,998 трильйона гривень.

Згідно з наведеними даними, порівняно з показником на початок поточного року обсяг держборгу знизився на 0,02% у доларовому еквіваленті та на 6,7% в гривневому еквіваленті.

Довідка УНІАН. Державний і гарантований державою борг України за 2017 рік зріс на 7,5% - до 76,3 мільярда у доларовому еквіваленті, і на 11%, до 2,1 трильйона - в гривневому еквіваленті.

Уряд планує скоротити рівень державного і гарантованого державою боргу України до 60% ВВП до 2020 року з 72% на кінець 2017 року.