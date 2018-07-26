Завтра в Україні подорожчає валюта: курси від Нацбанку

Офіційний курс НБУ на 27 липня: 100 USD – 2665,1412 гривні; 100 EUR – 3122,4794 гривні; 10 RUR – 4,2339 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 27 липня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2665,1412 (26 липня – 2662,6878)

100 EUR – 3122,4794 (26 липня – 3112,6820)

10 RUR – 4,2339 (26 липня – 4,2209)

Читайте такожКабмін та НБУ хочуть штучно "опустити гривню до кінця року - експерт

Як повідомляє УНІАН, 26 липня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,72/26,74 гривні/долар.

До закриття торгів гривня до долара знизилася на 14 копійок з відкриття торгів.

Котирування гривні відносно євро знаходяться на рівні 31,21/31,2 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4243/0,4249 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,6514 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 798 угод на суму 598,26 мільйона доларів.