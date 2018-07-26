Продаж нафтогазових ділянок може принести бюджету 3 мільярди - Держгеонадр

Очікується, що до 2018 року буде виставлено на аукціони 44 нафтогазові ділянки.

Державний бюджет України цього року може отримати від продажу ліцензій на користування 44 нафтогазовими ділянками близько 3 мільярди гривень, тоді як за останні 8 років країна отримала лише 50 мільйонів гривень.

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Про це в ході засідання уряду заявив в.о. голови Державної служби геології та надр Олег Кирилюк.

"На цих ділянках вартість спецдозволів досягатиме приблизно 3 мільярди гривень. Для прикладу можу сказати, що за останні 8 років було продано точно така ж кількість ділянок вуглеводнів і держава отримала 50 мільйонів гривень. Ми пропонуємо виставити 44 ділянки, початкова вартість яких становить 3 мільярди гривень", - сказав Кирилюк.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня Кабінет міністрів ухвалив постанову про відкриття геологічної інформації, а також схвалив запуск з 1 вересня пілотного проекту проведення аукціонів на користування надрами тільки через електронні торги.

За словами тимчасово виконуючого обов'язки голови Держгеонадр Олега Кирилюка, нова система аукціонів має низку переваг перед аукціонами, які проходять в Україні зараз: публічність і відкритість, можливість відстежити всі етапи продажу дозволів, використання електронного майданчика та можливість участі у торгах з будь-якого місця, чесні і відкриті правила, формування справжньої, ринкової ціни, скорочення періоду проведення аукціонів і відсутність контакту з чиновниками.

Для участі в аукціоні потенційного надрокористувачу необхідно авторизуватися на сайті електронних торгів, зареєструватися за кожного обраного лоту, внести гарантований внесок, який складає 20% від початкової вартості лота.

Раніше через відсутність аукціонів діяльність Держгеонадр гостро критикувалася з боку гравців ринку.