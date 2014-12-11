Україна повністю обслуговує тримільярдний кредит, виданий Росією в грудні 2013 року - Медведєв



Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він повідомив в інтерв'ю російським телеканалам.

”Я нагадаю, що ми їм (Україні) дали тримільярдний кредит, за яким вони, до речі, всі платежі здійснюють. Тобто, вони його обслуговують, як заведено говорити, там щорічний платіж купонний встановлено. Сподіваюся, що й далі так платитимуть”, - сказав Медведєв.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2013 року президенти Росії й України Володимир Путін і Янукович домовилися про надання російською стороною великої позики Україні в обсязі 15 млрд дол. Кредит припускав обмін коштів на суверенні євробонди України. Перший транш кредиту в обсязі 3 млрд дол. було надано Україні наприкінці грудня 2013 року.

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17 жовтня 2014 року Путін заявив, що РФ може, але не вимагатиме від влади України дострокового погашення кредиту в сумі 3 млрд дол., виданого за часів Януковича, щоб не «завалити» українську фінансову систему.

«Щодо кредиту, який ми видали, – 3 мільярди доларів - рівно рік тому ми його видали, є умова: якщо загальний борг України перевищить 60 відсотків ВВП, то ми, Мінфін Росії, маємо право пред`явити вимогу до дострокового погашення. Якщо ми це зробимо, вся фінансова система знову завалиться. Ми вже ухвалили рішення: ми цього не будемо робити. Ми не хочемо ускладнювати ситуацію. Ми хочемо, щоб Україна, нарешті, вставала на ноги», - заявив Путін.

За його словами, російські банки в цілому на даний момент часу прокредитували українську економіку на 25 млрд дол.