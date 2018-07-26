НБУ удосконалив порядок обміну інформацією про валютні операції клієнтів

На думку НБУ, зміни сприятимуть підвищенню ефективності проведення операцій з торгівлі іноземною валютою.

Національний банк України вводить низку змін до нормативно-правових актів, які розширюють можливості банків щодо обміну інформацією про валютні операції клієнтів, а також вдосконалюють окремі вимоги до торгівлі іноземною валютою.

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Про це йдеться у повідомленні на сайті НБУ, з посиланням на відповідну постанову правління регулятора, яке набирає чинності 27 липня.

Згідно з повідомленням, Нацбанк врегулював питання обміну інформацією про валютні операції клієнта між уповноваженими банками та ліквідаторами банків або юридичними особами, які були створені внаслідок ліквідації банку за рішенням власників, необхідні у випадку переходу клієнта в новий обслуговуючий банк та наявності у нього незавершених операцій.

"Обмін інформацією про незавершені розрахунки клієнта буде здійснюватися на паперовому носії виключно фельдзв'язком, спецзв'язком, поштовим зв'язком (рекомендованим або цінним листом). На сьогодні цей обмін здійснюється засобами електронної пошти Національного банку України. Разом з тим на банки покладено обов'язок належним чином здійснювати перевірку достовірності одержаної інформації", - йдеться в повідомленні.

Крім того, банки зможуть купувати іноземну валюту за кошти клієнтів для обміну на іншу іноземну валюту, необхідну для виконання ними зобов'язань за зовнішньоекономічними договорами на міжбанківському валютному ринку та/або на міжнародному валютному ринку. Раніше операція з обміну на іншу іноземну валюту здійснювалася виключно на міжнародному валютному ринку.

Також уточнено формулювання норми, що регламентує здійснення уповноваженими банками купівлі-продажу іноземної валюти на умовах "форвард": відтепер банки можуть здійснювати такі операції з клієнтами-резидентами, які є суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності.

"Зазначені зміни дадуть можливість клієнтам, які раніше обслуживавшимся в банках, які зараз ліквідуються або у яких процедура ліквідації вже завершена, і в зв'язку з цим не була забезпечена передача необхідної інформації засобами електронної пошти Національного банку України купувати та/або перераховувати іноземну валюту, а новим обслуговуючим банкам - здійснювати дієвий контроль за валютними операціями клієнта. Також ці зміни сприятимуть підвищенню ефективності проведення операцій з торгівлі іноземною валютою", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 21 червня ухвалила в цілому Закон "Про валюту і валютні операції", який замінить застарілий декрет Кабінету міністрів "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" 1993 року і передбачає принцип "дозволено все, що прямо не заборонено законом".