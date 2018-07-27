"Чорний" день для компанії Facebook: всього за кілька годин Цукерберг втратив майже $15 мільярдів

Причиною такого різкого падіння стала публікація щоквартального звіту, вперше з 2015 року не виправдав очікувань аналітиків.

Компанія Фейсбук пережила в четвер, 26 липня, свій найгірший день на біржі. В результаті розчарував інвесторів звіту за другий квартал вартість акцій соціальної мережі знизилася майже на 19 відсотків.

Сукупні втрати інвесторів складають близько 120 мільярдів доларів, а засновник компанії Марк Цукерберг вибув з першої десятки найбагатших людей у світі. Його особистий статок за приблизними підрахунками зменшилася на майже 15 мільярдів, пише "Голос Америки".

Причиною такого різкого падіння стала публікація щоквартального звіту, вперше з 2015 року не виправдав очікувань аналітиків. У першу чергу інвесторів розчарували найнижчі темпи зростання користувацької бази, трохи більше півтора відсотків, проти 3,14% у першому кварталі цього року.

Також на різку розпродаж вплинуло зниження на один мільйон числа користувачів в Європі, і відсутність зростання прихильників соцмережі в Північній Америці. Розчарування посилив прогноз падіння виручки у другій половині року, посилення європейського законодавства в області захисту даних і впровадження непопулярних серед рекламодавців видів подачі контенту.

За версією Блумберг, такими результатами у другому кварталі Facebook розплачується і за численні скандали, пов'язані з витоком даних мільйонів користувачів. Обвал соціальної мережі негативно позначився і на іншому технологічному гіганті – компанії Twitter. До кінця торгового дня її акції були дешевше майже на три відсотки.

Примітно, що драматичний обвал вартості Facebook нагадав журналістам про «П'ятницю Мальборо» (Marlboro Friday). На початку дев'яностих тютюнова компанія " Філіп Морріс (Philip Morris), яка була одним з головних гравців на біржі, буквально за один день втратила в ціні близько чверті своєї вартості. Тоді причиною розчарування інвесторів стало зниження очікувань щодо прибутковості компанії в довгостроковій перспективі.

Вважалося, що тютюновий бренд «Мальборо» викликає стійку залежність і, що він невразливий щодо інших конкурентів, тому інвестори були переконані в неминучому довгостроковому зростанні. Але на практиці все виявилося не так райдужно, і другого квітня 1993 року компанії довелося знизити вартість сигарет на 20 відсотків, щоб утримати своє домінуюче положення.

Цей маркетинговий хід став повною несподіванкою для тих, хто вклав гроші в компанію, і після цього почалася обвальна розпродаж акцій Філіп Моріс. Про цю історію згадують сьогодні тому, що вона нагадує випадок з Фейсбук, його інвестори теж були переконані в стійкої залежності від соціальної мережі. Вони не розглядали скандали про «фейк ньюз» і витоку персональних даних як реальну загрозу. Акції технологічного гіганта раніше в цьому році зросли на 23 відсотки, а вартість компанії перевищила шість сотень мільярдів доларів.