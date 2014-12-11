ООН прогнозує економічну стагнацію Росії

Автори доповіді прогнозують економічну стагнацію Росії, пов'язану з падінням ціни на нафту і санкції Заходу. На думку авторів доповіді ООН "Світова економічна ситуація і перспективи на 2015 рік", в Росії буде як мінімум нульове економічне зростання. Але є і більш песимістичні прогнози, подробиці яких обіцяли представити в січні 2015 року, повідомляє ZN.ua.

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Найвищі очікування економічного зростання експерти ООН пов'язують з країнами Східної Азії та США. На їхню думку, в Східній Азії зростання економіки складе приблизно 6%, в США - близько 3%.

У єврозоні ситуація менш оптимістична і прогнозована. На думку експертів, економічне відродження Європи, в залежності від декількох базових умов, може піти або в рецесію, або зростатиме дуже повільно.