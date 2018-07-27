МВФ схвалив оновлений план України щодо створення Антикорупційного суду
Міжнародний валютний фонд схвалив оновлений план України зі створення Антикорупційного суду, таким чином, Україна стала на крок ближче до отримання наступного траншу у 2 мільярда доларів.
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Про це повідомив прес-секретар МВФ, передає Reuters.
"Коли тільки ухвалені поправки набудуть чинності, законодавчі рамки Вищого Антикорупційного суду будуть відповідати зобов'язанням України за програмою МВФ", - йдеться в повідомленні.
При цьому фонд відзначив, що обговорення інших питань, в тому числі ціни на газ і державного бюджету, ще триває.
Як повідомляв УНІАН, для продовження співпраці з МВФ Україна має переглянути державний бюджет для його відповідності цільових показників дефіциту в рамках програми співпраці і забезпечити перехід до ринкового механізму формування ціни на газ для населення.
Поточна програма України та МВФ обсягом 17,5 млрд дол., з яких Україна отримала 8,7 млрд дол., закінчується навесні 2019 року. У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують у рамках цієї програми отримати 1,9 млрд дол.