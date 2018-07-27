МВФ схвалив оновлений план України щодо створення Антикорупційного суду

При цьому фонд відзначив, що обговорення інших питань, в тому числі ціни на газ і державного бюджету, ще триває.

Міжнародний валютний фонд схвалив оновлений план України зі створення Антикорупційного суду, таким чином, Україна стала на крок ближче до отримання наступного траншу у 2 мільярда доларів.

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Про це повідомив прес-секретар МВФ, передає Reuters.

"Коли тільки ухвалені поправки набудуть чинності, законодавчі рамки Вищого Антикорупційного суду будуть відповідати зобов'язанням України за програмою МВФ", - йдеться в повідомленні.

При цьому фонд відзначив, що обговорення інших питань, в тому числі ціни на газ і державного бюджету, ще триває.

Як повідомляв УНІАН, для продовження співпраці з МВФ Україна має переглянути державний бюджет для його відповідності цільових показників дефіциту в рамках програми співпраці і забезпечити перехід до ринкового механізму формування ціни на газ для населення.

Поточна програма України та МВФ обсягом 17,5 млрд дол., з яких Україна отримала 8,7 млрд дол., закінчується навесні 2019 року. У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують у рамках цієї програми отримати 1,9 млрд дол.