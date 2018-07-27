В Україну за півроку перевели $1,2 мільярда

В Україні здійснюють діяльність 37 фінансових систем переказу коштів.

Обсяг грошових переказів в Україну через системи переказу коштів у першому півріччі 2018 року становив в еквіваленті 1,2 млрд дол., з України -140 млн дол.

Читайте такожНацбанк очікує, що заробітчани цього року перерахують до України $9 мільярдів

Про це повідомила прес-служба Національного банку України.

За даними регулятора на території України, через системи переказу були здійснені операції на 69,4 млрд грн.

"Основну масу грошових переказів у межах України здійснюють системи переказу коштів, створені небанківськими установами-резидентами. Одинадцять таких систем разом здійснили близько 92% усіх переказів у межах Україниˮ, - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, станом на початок липня 2018 року через 37 систем переказу коштів, які здійснювали діяльність в Україні, 31 система переказувала кошти в межах України та 12 систем надавали послуги з транскордонним переказом.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк оцінив обсяг приватних грошових переказів в Україну у 2017 році у 9,3 млрд дол. США, або 8,4% щодо ВВП.