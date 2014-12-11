Курс євро в Росії оновив історичний максимум

Торги попереднього дня завершилися на рівні 68,25 руб., що стало максимальним значенням за попередню добу, передає РБК.

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Досягнувши максимального значення на відкритті курс європейської валюти знизився і пішов в червону зону. Станом на 10:15 вона торгувалася на рівні 68,22 рубля за євро.

Вчора УНІАН повідомляв, що курс євро вперше в історії Росії піднявся вище 68 рублів - до 68,16 руб., що майже на 1,3 руб. вище від рівня закриття попередніх торгів.