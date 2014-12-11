Світова економіка зросте на 3,1% у 2015 році - ООН

Про це йдеться в доповіді ООН, передають Ведомости.

У наступному році зростання глобального ВВП складе 3,1%, а у 2016 р. - 3,3%, повідомляється в доповіді «Світова економічна ситуація і перспективи на 2015 р.», представленій у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. За підсумками поточного року приріст економіки оцінюється у 2,6%.

«Деякі економічні показники позитивні і свідчать про те, що світова економіка повертається на шлях стабільного розвитку. Однак багато ризиків і невизначеність можуть підірвати рішучі зусилля з відродження економіки та її подальшого зростання», - заявив представник Департаменту з економічних і соціальних питань ООН Пінфань Хун.

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Найвищі темпи економічного зростання експерти ООН очікують у країнах Східної Азії - на рівні 6% у 2015-2016 рр. Причому вони очікують поступового відновлення економіки і в державах Південної Азії. У США прогнозують прискорення темпів підвищення ВВП з 2% за підсумками поточного року до 2,8% у наступному році і 3,1% у 2016 р.

У єврозоні очікується нестабільне зростання. Експерти ООН вважають, що базові умови, необхідні для економічного відродження, виникають так повільно, що будь-яка зовнішнє подія може повернути регіон у рецесію. Автори доповіді попереджають про певні ризики як для експортерів, так і для імпортерів, які будуть виникати у зв'язку зі змінами цін на нафту.

Експерти наголошують, що «геополітичні кризи, в тому числі в Україні, Іраку, Лівії і Сирії, перешкоджають стабільному економічному зростанню». У доповіді також сказано про високий рівень безробіття у низці регіонів світу і прогнозується збереження високого курсу долара США.