Затримки пенсій: решту грошей обіцяють виплатити до 28 липня

Національний оператор поштового зв'язку «Укрпошта» виплатить решту пенсійних коштів до 28 липня, повідомляється на сайті оператора.

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«З 26 по 28 липня буде виплачена решта пенсійних коштів», - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що «Укрпошта» продовжує роботу в штатному режимі.

Як повідомляв УНІАН, в «Укрпошті» підтвердили, що станом на 24 липня в Україні відбулися технічні затримки з виплатою пенсій через тимчасові технічні неполадки в Пенсійному фонді України.

Пенсійний фонд пояснив затримки у виплаті пенсій у липні касовими розривами надходжень єдиного соціального внеску.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив провести службове розслідування стосовно керівника Пенсійного фонду, а також керівників фонду в регіонах щодо ситуації із затримками виплат пенсій у липні.

25 липня «Укрпошта» продовжила термін виплати пенсій населенню на три дні.

Довідка УНІАН. «Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг, в тому числі виплату пенсій, через більш ніж 11 тисяч відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тисяч співробітників.