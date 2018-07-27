Затримки пенсій: решту грошей обіцяють виплатити до 28 липня
Національний оператор поштового зв'язку «Укрпошта» виплатить решту пенсійних коштів до 28 липня, повідомляється на сайті оператора.
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«З 26 по 28 липня буде виплачена решта пенсійних коштів», - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що «Укрпошта» продовжує роботу в штатному режимі.
Як повідомляв УНІАН, в «Укрпошті» підтвердили, що станом на 24 липня в Україні відбулися технічні затримки з виплатою пенсій через тимчасові технічні неполадки в Пенсійному фонді України.
Пенсійний фонд пояснив затримки у виплаті пенсій у липні касовими розривами надходжень єдиного соціального внеску.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив провести службове розслідування стосовно керівника Пенсійного фонду, а також керівників фонду в регіонах щодо ситуації із затримками виплат пенсій у липні.
25 липня «Укрпошта» продовжила термін виплати пенсій населенню на три дні.
Довідка УНІАН. «Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг, в тому числі виплату пенсій, через більш ніж 11 тисяч відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тисяч співробітників.