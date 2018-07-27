Порошенко ветував закон про "єдине вікно" на митниці

Президент зазначив, що окремі положення Закону не можуть бути підтримані.

Президент України Петро Порошенко повернув з пропозиціями до парламенту Закон «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо впровадження механізму «єдиного вікна» і оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України», яким передбачається надання держпідтримки аграріям на придбання вагонів для перевезення зерна.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

У пропозиціях глава держави зазначив, що поданий на підпис закон є надзвичайно важливим, і підтримав необхідність введення механізму «єдиного вікна» та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України.

Водночас президент відзначив, що окремі положення Закону не можуть бути підтримані.

Законом вносяться зміни до законів України «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу» та «Про державну підтримку сільського господарства України», згідно з якими спеціальні вагони для перевезення зерна віднесені до техніки та обладнання для агропромислового комплексу, на придбання яких сільськогосподарським товаровиробникам надається державна підтримка.

Глава держави нагадав, що Бюджетним кодексом України встановлено, що у 2017-2021 роках щорічний обсяг коштів держбюджету України, які спрямовуються на державну підтримку сільськогосподарських товаровиробників, становить не менше 1% випуску продукції в сільському господарстві. Водночас 20% такої підтримки використовується сільськогосподарськими товаровиробниками на придбання у вітчизняних виробників сільськогосподарської техніки та обладнання.

Президент зазначив, що державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників має гарантувати розвиток сільськогосподарського виробництва зі зміцненням його матеріально-технічної бази. При цьому ефективність і результативність такої підтримки вимагає справедливого розподілу обмежених бюджетних ресурсів відповідно до об'єктивних потреб сільськогосподарських товаровиробників для досягнення максимального результату.

Глава держави також зазначив, що більшість сільськогосподарських товаровиробників - це фермерські господарства (75% від загальної кількості сільськогосподарських підприємств), обсяг виробництва яких не вимагає придбання спеціальних вагонів для перевезення зерна. Отже, запропонована Законом державна підтримка на часткове відшкодування вартості закупівлі спеціальних вагонів для перевезення зерна не забезпечує досягнення соціальних і економічних цілей державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Кабмін затвердив програму підтримки аграрного сектора, що передбачає виділення дотацій у розмірі 6,3 млрд грн. З цієї суми 4 млрд грн передбачені на підтримку тваринництва, а решта коштів - на компенсацію вартості сільгосптехніки, підтримку фермерства та садівництва.