У Нацбанку запевняють, що змушені створювати "незручності для учасників ринку"

Рівень валютного курсу в Україні залежатиме від того, як проходитимуть реформи, чи повернуться в країну інвестори і почнуть зростати обсяги депозитів у банківській системі.

Про це повідомляється на сторінці Національного банку України в соціальній мережі Facebook із посиланням на начальника управління валютних операцій і аналізу фінансових ринків НБУ Сергія Пономаренка.

Нацбанк нагадує, що перейшов від політики фіксованого валютного курсу до політики гнучкого, плаваючого курсу, тобто курс коливатиметься, але це не означає знецінення гривні.

«Безперечно, адміністративні заходи, що їх сьогодні застосовує Нацбанк, спрямовано на зниження тиску на гривню, мінімізацію руйнівної дії панічних настроїв на банківську систему. Ці необхідні кроки покликані захистити нашу фінансову систему у важких умовах, викликаних зовнішньою агресією. Зараз той час, коли лише ринкові методи не можуть бути ефективними, тому НБУ змушений приймати регуляторні обмеження, які створюють незручності для учасників ринку», - пояснив Пономаренко.

За його словами, банківська система зацікавлена в міцній гривні, оскільки слабка гривня призводить до погіршення фінансового стану позичальників, підриваючи їх можливості своєчасно обслуговувати кредити. Крім того, відзначив Пономаренко, слабка гривня – це підрив ресурсної бази банківської системи і її доларизація.

Читайте такожГривня на закритті міжбанку сьогодні впала до 16 за доларЯк повідомляв УНІАН, політична невизначеність спровокувала девальвацію гривні, яка з початку року знецінилася до долара США майже удвічі.

Частка простроченої заборгованості за кредитами українських банків у січні-жовтні виросла на 3,8 п.п. – до 11,5% наданих кредитів, обсяг яких на 1 грудня становив 982,134 млрд грн.

Також триває відплив депозитів з банків. За січень-листопад загальний обсяг депозитів в українських банках у гривні знизився на 14,1% - до 362,9 млрд грн, у валюті - на 29,6%, до 21,7 млрд дол.