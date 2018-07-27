Долар в Україні підбирається до 27 гривень

Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 26,77/26,80 грн/дол.

У п'ятницю, 27 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 26,77/26,80 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку з відкриття торгів котирування гривні до долара не змінилися.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 31,13/31,15 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4218/0,4223 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 26,7670 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 398 угод на суму 251,42 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 26 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,72/26,74 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,21/31,2 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4243/0,4249 грн/рубль.